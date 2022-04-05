《兩天一夜4》方格伊PD驚傳下車！2年前跌破眼鏡創造《兩天一夜》新氣象獲好評，觀眾備感不捨

不敢相信方PD要離開了TT

方格伊製作人（PD）昨（4）傳出將於製作2年多的節目《兩天一夜4》下車。



《兩天一夜》製作組昨日對外表示方格伊PD將離開，預計在一段時間的休息與充電之後開始新的節目製作企劃，而誰會接手《兩天一夜》主PD之位尚未決定。製作組並未透露方格伊離開的理由，僅表示是個人私事難以對外說明，但據傳是因為健康因素。另外也有風聲方格伊會調往音樂節目《Music Bank》。

回顧2019年3月，《兩天一夜3》接連因鄭俊英、車太鉉與金俊昊連爆醜聞下車（車太鉉與金俊昊賭博事件最後因查無嫌疑不起訴）而蒙上陰影，已執導兩季的金成PD選擇請辭。年底，《兩天一夜》以第4季重啟，方格伊擔當主PD扛下重責大任，在不被看好的情況下成功讓《兩天一夜》起死回生。

方格伊是《兩天一夜》開播以來首位女性PD，觀眾對她的評價有佳，包括在她的帶領之下讓《兩天一夜》有了新氣象，風格比較溫和、療癒，少了過往較強硬的男人味，她與成員們的互動火花也是觀眾津津樂道的。《兩天一夜4》也在2020、2021年連續獲得KBS年末演藝大賞觀眾票選最佳綜藝節目，2021更奪下韓國放送大賞綜藝真人秀TV部門作品賞。



▼2021年末演藝大賞《兩天一夜4》獲最佳節目，方格伊帶領成員們上台領獎



她的下車消息讓觀眾備感不捨，但聞及是健康因素便紛紛表示理解，並希望方PD無論如何都要先養好身體、健康才是第一。

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