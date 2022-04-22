《兩天一夜4》近期又有人要下車！Ravi直播透露展開「最後之旅」，暗示將近入伍

換Ravi要下車了，哥哥們肯定也很不捨QQ

韓團VIXX成員Ravi除了在歌謠界發光發熱以外，在綜藝節目《兩天一夜4》的表現也為人所知，豈知昨（21）日傳出了他要從節目下車的消息。

Ravi昨日在VLIVE直播向粉絲們傳達近況，言談中提到自己快要入伍了：「雖然不確定確切時間，但要開始準備了。」並有些艱難的開口自己已經拍攝了《兩天一夜》「最後的旅行」，沉默了一下後說明自己覺得那場最後之旅快要播出了，所以想先向粉絲說出來。



《兩天一夜》是KBS老牌節目，甚至可以說是韓國電視圈的重要節目之一，與《Running Man》曾是宿敵。2019年，《兩天一夜》在第三季歷經負面新聞連爆的波折，直至第四季找來老班底金鍾旼搭配延政勳、文世潤、DinDin、RAVI與金宣虎，重新擦亮了《兩天一夜》招牌。



‎去年10月金宣虎因私人因素下車‎，‎製作人方格伊也傳出因健康為由下車‎，如今輪到Ravi可能因入伍的關係要離開，對《兩天一夜4》的觀眾來說又是個震撼彈。而對於Ravi本身或是VIXX的粉絲來說，也開始要有歐巴即將入伍的心理準備了。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞