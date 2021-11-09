有4萬多名觀眾反對金宣虎下車！《兩天一夜》最終官方回應「無法令六位成員再合體，深表遺憾」

KBS實境綜藝《兩天一夜》自成員之一的金宣虎遭前女友指控之私生活爭議爆發後，快速切割宣布金宣虎從節目中下車，不過隨著其後的事態發展，輿論也轉向支持金宣虎，更有許多觀眾們在KBS官網留言請願金宣虎再度回到節目中。

《兩天一夜》製作組於11月8日正式在官網上回應有關「反對金宣虎下車」的請願，即使有超過4萬多名觀眾們的反對，並且相關的請願也不止一則，不過KBS全部都由綜藝中心李黃善CP統一回應。以下為回應全文翻譯：



「首先，向所有喜愛《兩天一夜》節目並給予珍貴意見的觀眾們致上感謝，

KBS於10月20日曾發表了成員金宣虎從節目中下車的消息，

想讓大家知道在發表這個官方立場之前，也經過了雙方討論的過程，2年間同甘共苦，展現出好默契的六成員組合，

如今無法再呈現給大家了，製作組深感遺憾，但往後會竭盡全力，努力製作出好的節目，再次感謝大家給予寶貴的意見。

綜藝中心綜藝1CP 李黃善」



自10月20日KBS傳達了金宣虎從節目中下車的消息，並且在即將播出的節目中，已經錄製好的金宣虎畫面也將盡最大努力編輯，以減少觀眾們的不便感。雖然之後因D社公開的實證及其他主張而讓輿論轉向，網路上也開始出現許多「反對金宣虎下車」的請願，依照往例，超過1000位觀眾們的意見，都將由KBS官方正式回覆。但本次的回覆也令粉絲們相當失望。



除此之外，網站上有許多與金宣虎相關的請願也正在進行中，另一個就是「要求公開金宣虎被編輯掉的畫面」，目前尚未來到回覆日期，可能是支持金宣虎的觀眾們的另一個期望。目前《兩天一夜》正以五位成員的形式進行第100集的濟州旅行特輯，上週日播出的收視率為9.4％，雖較之前的10.1％下滑，但依舊為同時段收視率冠軍。

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