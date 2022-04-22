《两天一夜4》近期又有人要下车！Ravi直播透露展开「最后之旅」，暗示将近入伍

换Ravi要下车了，哥哥们肯定也很不舍QQ

韩团VIXX成员Ravi除了在歌谣界发光发热以外，在综艺节目《两天一夜4》的表现也为人所知，岂知昨（21）日传出了他要从节目下车的消息。

Ravi昨日在VLIVE直播向粉丝们传达近况，言谈中提到自己快要入伍了：「虽然不确定确切时间，但要开始准备了。」并有些艰难的开口自己已经拍摄了《两天一夜》「最后的旅行」，沉默了一下后说明自己觉得那场最后之旅快要播出了，所以想先向粉丝说出来。



《两天一夜》是KBS老牌节目，甚至可以说是韩国电视圈的重要节目之一，与《Running Man》曾是宿敌。2019年，《两天一夜》在第三季历经负面新闻连爆的波折，直至第四季找来老班底金钟旼搭配延政勋、文世润、DinDin、RAVI与金宣虎，重新擦亮了《两天一夜》招牌。



‎去年10月金宣虎因私人因素下车‎，‎制作人方格伊也传出因健康为由下车‎，如今轮到Ravi可能因入伍的关系要离开，对《两天一夜4》的观众来说又是个震撼弹。而对於Ravi本身或是VIXX的粉丝来说，也开始要有欧巴即将入伍的心理准备了。

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