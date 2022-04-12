第58屆《百想藝術大賞》名單公開：最大TV遺珠網推《海岸村恰恰恰》《One The Woman》《我是遺物整理師》

隨著昨日第58屆《百想藝術大賞》的入圍名單公開，包含了2021年4月到2022年3月中所有播出的電視、有線電視、網路平台以及OTT的所有內容，可說是競爭相當激烈，入圍者當然都是話題作品一時之選，出色表現毋庸置疑，不過也有許多作品令觀眾覺得可惜。





名單中有亮眼表現多項入圍的，也就是近來話題性很高的《魷魚遊戲》《衣袖紅鑲邊》《二十五，二十一》《D.P逃兵追緝令》等，不過有許多網友認為《海岸村恰恰恰》《我是遺物整理師》《One The Woman》《柔美的細胞小將》等在整體上也很有意義，收視率與話題性也非常高，但是卻連一個獎項都沒有入圍。尤其《海岸村恰恰恰》中的男主角金宣虎，在去年被私生活醜聞蒙上了陰影，除了拍攝電影其他活動幾乎全部中斷，也讓這部好作品在各方面都沒有得到應有的光環（映後訪談全取消），支持該劇的觀眾們也懷疑是否事件延燒到本次入圍之可能性。



雖然電視部門的男女主角以及配角、新人賞，幾乎每一組都稱得上是死亡之組，但不免還是有很多大家覺得值得入圍的好演員們，像是《少年法庭》《那年，我們的夏天》《以吾之名》《讀取惡之心的人們》《地獄公使》等等，在演員的表現上都可圈可點，不過也僅入圍一兩項甚至非演員獎項。也有許多演員在演技上尋突破，如《神探具景伊》李英愛，《黑色太陽》南宮珉，《邪惡與瘋狂》李棟旭，《如蝶翩翩》朴仁煥爺爺等等，只能說是獎項太有限了，好演員太多了呀！





不過OTT平台的自製內容也急起直追，除了大家所熟知的N台，在韓國本土的Wavve平台也衝出好成績，劇本賞中大家比較不熟悉的《既然如此就去青瓦臺》以及《Tracer》，可能因為在台灣未有播出平台討論度較低，但依舊得到入圍肯定，與這些話題性作品互相競爭。評審真的太難了！期待5月6日的頒獎典禮，入圍即肯定，也希望每年有更多好的作品讓觀眾們一飽眼福。



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