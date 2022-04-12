《社內相親》還有售後：薛仁雅撲倒金旻奎撒嬌、甜蜜對視摸臉殺♥ 花絮超甜卻未剪進正片～

難怪有人說《社內相親》是花絮甜過正片！金旻奎和薛仁雅的即興發揮都超甜，如果沒看到就太可惜啦~

昨天金旻奎所屬社的Youtube頻道公開了新的《社內相親》拍攝花絮，包括不少與劇中CP薛仁雅的互動，戲外的溫柔低音也讓人超級心動~



第一場戲就是兩人在家裡擁抱著講肉麻的話XD劇中成勳被映書父親要求分手，映書聽到後十分生氣，但兩人都在優先考慮對方的感受。 正片裡沒有的台詞出現了，薛仁雅：「上輩子我可能救了國家12次，現在才有這麼好的人在我身邊。 」金旻奎（因為台詞肉麻而笑場）：「那麼我是罪人嗎？ 遇到這樣總是想要親近的人。 」薛仁雅似乎輕聲笑了一下、說是咳嗽，金旻奎更加害羞了：「不要咳嗽！」



拍攝成勳給映書17億存摺那場戲時，映書在沙發上撲倒成勳、親親他又親親存摺，劇中到這裡就結束了，但片場的薛仁雅還沒結束：「怎麼可能不喜歡車成勳呢！（kiss kiss）謝謝你。 17億究竟從哪裡出來的啊？ 」金旻奎笑：「是我努力賺的啦。 」完全就是小情侶恩愛日常~



映書父親打電話要求分手這場戲，映書把手機還給成勳後陷入沉默。 導演喊cut之後兩人相視一笑，薛仁雅摟住金旻奎的背向他靠過去，金旻奎也微笑著撫摸薛仁雅的臉頰：



終於拍完後，兩人立即玩起似乎只有他們才懂的「筷子遊戲」：



採訪中還公開了陳車CP的未來計畫。金旻奎說自己變成無業遊民要靠映書養，薛仁雅立即附和，只不過沒有餘力生小孩、要享受二人世界當頂客族XD不愧是花絮甜過正片的劇啊！一邊看一邊跟著嘴角上揚：



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