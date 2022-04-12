第58届《百想艺术大赏》名单公开：最大TV遗珠网推《海岸村恰恰恰》《One The Woman》《我是遗物整理师》

随著昨日第58届《百想艺术大赏》的入围名单公开，包含了2021年4月到2022年3月中所有播出的电视、有线电视、网路平台以及OTT的所有内容，可说是竞争相当激烈，入围者当然都是话题作品一时之选，出色表现毋庸置疑，不过也有许多作品令观众觉得可惜。





名单中有亮眼表现多项入围的，也就是近来话题性很高的《鱿鱼游戏》《衣袖红镶边》《二十五，二十一》《D.P逃兵追缉令》等，不过有许多网友认为《海岸村恰恰恰》《我是遗物整理师》《One The Woman》《柔美的细胞小将》等在整体上也很有意义，收视率与话题性也非常高，但是却连一个奖项都没有入围。尤其《海岸村恰恰恰》中的男主角金宣虎，在去年被私生活丑闻蒙上了阴影，除了拍摄电影其他活动几乎全部中断，也让这部好作品在各方面都没有得到应有的光环（映后访谈全取消），支持该剧的观众们也怀疑是否事件延烧到本次入围之可能性。



虽然电视部门的男女主角以及配角、新人赏，几乎每一组都称得上是死亡之组，但不免还是有很多大家觉得值得入围的好演员们，像是《少年法庭》《那年，我们的夏天》《以吾之名》《读取恶之心的人们》《地狱公使》等等，在演员的表现上都可圈可点，不过也仅入围一两项甚至非演员奖项。也有许多演员在演技上寻突破，如《神探具景伊》李英爱，《黑色太阳》南宫珉，《邪恶与疯狂》李栋旭，《如蝶翩翩》朴仁焕爷爷等等，只能说是奖项太有限了，好演员太多了呀！





不过OTT平台的自制内容也急起直追，除了大家所熟知的N台，在韩国本土的Wavve平台也冲出好成绩，剧本赏中大家比较不熟悉的《既然如此就去青瓦台》以及《Tracer》，可能因为在台湾未有播出平台讨论度较低，但依旧得到入围肯定，与这些话题性作品互相竞争。评审真的太难了！期待5月6日的颁奖典礼，入围即肯定，也希望每年有更多好的作品让观众们一饱眼福。



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