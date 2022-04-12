人氣網漫《今生也請多指教》改編電視劇！安普賢收到男主角出演提案，有望與申惠善合作！

新劇《今生也請多指教》改編自連載中的 Naver 9.98高分同名漫畫，由《三流之路》李娜靜導演執導。

講述重生19次的女主和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人文瑞夏重逢後，發生的愛情故事。

今日（12日），有韓媒報導安普賢將出演《今生也請多指教》。對此，所屬社 FN 娛樂回應：「安普賢收到《今生也請多指教》出演提案，正在積極討論中。」據悉，他收到男主角「文瑞夏」的提案，是財閥家兒子，與9歲時的初戀姐姐去遊樂園時發生交通事故後產生心理創傷。

消息一公開，在韓網引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「文瑞夏？形象太不符合了啊」、「文瑞夏不應該是這種強壯的」、「男主是李鍾碩、南柱赫這種少年美的感覺」、「哪怕演員沒有病弱美，但是他太健康了」、「我不討厭安普賢，但角色好像不太適合」、「看這主演的選角，沒看原著」、「得像是李到晛這種來演才行」、「他適合男二的弟弟」等等。



此前，申惠善也收到女主角提案，有望飾演「潘知音」一角，她是一個有能力的職業女性，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才。但是，她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事實，依然向著愛情直行的女人。

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