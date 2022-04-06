《在你視線停留的地方》韓基燦與歌手Holland搭檔新BL劇《Ocean Likes Me》，15秒浪漫預告公開

K-BL最近產量真的很多！又有新一部了！

曾主演BL劇《在你視線停留的地方》的韓基燦，將與歌手Holland主演全新BL劇《Ocean Likes Me》，昨（5）日官方公開了海報以及15秒預告。

《Ocean Likes Me》是以襄陽海邊為背景、以料理為主題，講述懷著青年創業夢想展開了經營烏冬麵店挑戰的「大海」，和因為他而重新有了夢想的無名音樂人Tommy，兩個人的治癒料理羅曼史。

▼「吵吵鬧鬧兩人的治癒料理羅曼史」



韓基燦飾演「韓大海」，Holland飾演Tommy。韓基燦可是韓國首部BL劇《在你視線停留的地方》男主角之一，他當時與搭檔張義秀成功繳出好成績爆紅，可謂替K-BL（韓式BL）打下穩固基石。



而Holland 2018年以〈Neverland〉一曲出道，出道時就出櫃表明自己是同志，成為韓國首位出櫃的歌手。他自己主演〈Neverland〉MV也大膽的呈現男同志之間的戀情，是K-POP裡相當罕見的。他當年緊接著發行的〈I'm Not Afraid〉一曲也再度因男男吻引發討論，歌詞與MV都在為LGBTQ族群發聲。



「偶然來到這裡，冬季的海邊，遇見了融化我冰冷之心的你。正愛著你的大海，只有我一人。」預告呈現韓大海興奮的來到海邊遇見了Tommy，兩人開始了一段浪漫愛情……



《Ocean Likes Me》是由曾製作BL劇《鏡頭之外》、《五號男子宿舍》的Emotion Studio，與BY4M STUDIO及ATA共同企劃並打造，預計今年上半年會和觀眾見面。

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