《二十五，二十一》金泰梨：「很榮幸能夠演出羅希度這個帥氣的孩子！」

tvN人氣電視劇《二十五，二十一》日前播畢，以1998年為背景的時代，混亂的狀態下相遇的兩位年輕男女的相遇與愛情，以及各自的成長。獲得相當多觀眾們的支持，最終回收視率更是突破雙位數。

劇中女主角金泰梨也在終演前與韓媒體「Sports Chosun」進行訪談，她表示之前身邊就有很多人問起她結局，她是絕對不爆雷，不過對於結局她並無法說是滿意或不滿意，而是作為觀眾來說，覺得太悲傷太令人惋惜了。



劇中的羅希度是個對自己總是很有自信的人物，也因此受到許多觀眾的支持。金泰梨表示其實羅希度本身就是一個非常有魅力的人物角色，作為演員，能夠演出這樣帥氣的角色真的非常榮幸，也沒有想到會受到廣大觀眾們的喜愛，原本也沒對此有太大期待，真的超乎她原本所想，非常感謝大家。當然為了完成羅希度這角色，金泰梨也花了不少工夫，譬如將說話的音調設定較高，給人感覺非常開朗又健康，感覺相當獨立，不需要任何人的幫助也能生活得很好，實現夢想。



也有不少人感覺金泰梨本人就與羅希度高度相似，無論是說話語氣以及表達的方式都很像，金泰梨本人也認同自己與羅希度很相像，應該說是「金泰梨所表現出的羅希度」，金泰梨認為劇本中的羅希度本身就與自己相似，與其說是創造這個新的角色，不如說她從自己人生所發生的事件令她產生高度共鳴。



而羅希度也有金泰璃所做不到的，金泰梨表示劇中羅希度沒有所謂的自卑心態，能夠看清楚事實。這是她本人所無法做到的，金泰梨覺得自己是屬於會為自己的錯誤追根究柢的人。羅希度能夠看清事實並勇於承認自己的錯誤，但金泰梨本人則是把「承認錯誤」認為是很嚴重的事。



雖然已經33歲的金泰梨，演出高中生羅希度完全無違和感。她覺得自己其實並未刻意表現出高中生應該有的樣子，不過倒是有努力每週去皮膚科進行皮膚管理，希望自己的膚況更像是18歲那麼年輕。當然金泰梨也從拍攝前6個月前就開始練習西洋劍，偶爾還會從每次的一個半小時增加到兩個半小時，雖然體重上沒有太大變化，但金泰梨每天看著自己右手的前手臂漸漸變得比左手粗，也會令她感到心滿意足。



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