《在你视线停留的地方》韩基灿与歌手Holland搭档新BL剧《Ocean Likes Me》，15秒浪漫预告公开

K-BL最近产量真的很多！又有新一部了！

曾主演BL剧《在你视线停留的地方》的韩基灿，将与歌手Holland主演全新BL剧《Ocean Likes Me》，昨（5）日官方公开了海报以及15秒预告。

《Ocean Likes Me》是以襄阳海边为背景、以料理为主题，讲述怀著青年创业梦想展开了经营乌冬面店挑战的「大海」，和因为他而重新有了梦想的无名音乐人Tommy，两个人的治愈料理罗曼史。

▼「吵吵闹闹两人的治愈料理罗曼史」



韩基灿饰演「韩大海」，Holland饰演Tommy。韩基灿可是韩国首部BL剧《在你视线停留的地方》男主角之一，他当时与搭档张义秀成功缴出好成绩爆红，可谓替K-BL（韩式BL）打下稳固基石。



而Holland 2018年以〈Neverland〉一曲出道，出道时就出柜表明自己是同志，成为韩国首位出柜的歌手。他自己主演〈Neverland〉MV也大胆的呈现男同志之间的恋情，是K-POP里相当罕见的。他当年紧接著发行的〈I'm Not Afraid〉一曲也再度因男男吻引发讨论，歌词与MV都在为LGBTQ族群发声。



「偶然来到这里，冬季的海边，遇见了融化我冰冷之心的你。正爱著你的大海，只有我一人。」预告呈现韩大海兴奋的来到海边遇见了Tommy，两人开始了一段浪漫爱情……



《Ocean Likes Me》是由曾制作BL剧《镜头之外》、《五号男子宿舍》的Emotion Studio，与BY4M STUDIO及ATA共同企划并打造，预计今年上半年会和观众见面。

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