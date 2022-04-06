尷尬！林秀香與成勛二搭之作《今天開始我們》撞期與蘇志燮主演的《Dr. Lawyer》，MBC表達不滿

希望能夠好好解決啊！

根據昨（5）日‎JTBC報導‎，電視台MBC與SBS出現了電視劇排程上的爭執，因為演員林秀香分別於兩家電視台主演的《Dr. Lawyer》與《今天開始我們》可能會在同時期上演。

▼林秀香



據JTBC該報導，SBS在金土劇《讀取惡心的人們》終映後，原本要讓子公司Studio S製作的《消防局旁的警察局》接檔，但製作人李力燦在開拍約20天後輕生，Studio S與SBS組成的勞資共同調查委員還在調查原委，《消防局旁的警察局》拍攝也中斷。

原定接檔《社內相親》作為月火劇播出的《Again My Life》，接替了《消防局旁的警察局》改成金土劇播出，而接檔《社內相親》的變成《今天開始我們》。《今天開始我們》完全是緊急編排的，因為原本還有《為何是吳秀才》‎作為《社內相親》接檔候選，但《為何是吳秀才》拍攝上也遭遇困難仍無法上檔。

▼《今天開始我們》先前陣容報導，由林秀香、成勛、申東旭、洪智允主演



《今天開始我們》目前暫定5月首播，尷尬的是，女主角林秀香於MBC的另一部主演之作《Dr. Lawyer》已安排於5月27日上檔，兩部戲等於會在同時期播出。SBS子公司Studio S相關人士認為他們並不知情林秀香其他電視劇的編排，而且認為確切播出日期、時間與題材完全不同，就算撞期也無大礙。

▼《Dr. Lawyer》先前陣容報導，由蘇志燮、林秀香與申成祿主演



MBC則認為Studio S的說法很荒唐，表示避免撞期本來就是應該的，尤其是主演一樣的狀況下。MBC強調撞期會讓贊助商與觀眾感到混亂，演員也會有很大的壓力，雖然能夠理解SBS在排程上遭遇困難，但指責對方違背了道義，希望SBS與Studio S可以再次商討並改正。

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