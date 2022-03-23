《社內相親》收視10.8%刷新自身紀錄！姜泰武＆申夏莉確認彼此心意，車成勳＆陳映書親親被社長看到（EP.8）

（有雷）SBS《社內相親》第8集全國收視為10.8%、首都圈收視為11.6%、最高瞬間達到13.1%。延續月火劇第一的記錄，也刷新自身最高紀錄。

這集以先吻姜泰武（安孝燮 飾）後說「失誤」而逃跑的申夏莉（金世正 飾）開始。對於申夏莉的辯解，姜泰武說：「妳當我的嘴唇是停車場的柱子嗎？還會不小心撞到？無論是失誤還是故意，既然是妳擦撞我，那妳就賠償我吧！」要求支付「接吻費」，這只是藉口，姜泰武是想要有和申夏莉在一起的時間。



在遊樂園約會時，兩人還談起心裡話，關係變得親近起來。對於姜泰武來說，遊樂園是小時候與去世的父母回憶的場所，提起當時吃的熱狗的姜泰武，申夏莉產生共鳴說：「只要吃了和過去回憶有關的東西，當下幸福的回憶就會浮上心頭。」姜泰武對這樣的申夏莉感到很特別，也很感謝。



在這種情況下，李民宇（宋元錫 飾）發現兩人的戀愛契約。李民宇向姜泰武揮拳，申夏莉為了阻止姜泰武陷入困境，站在李民宇那一邊。那天晚上，明知姜泰武會感到遺憾，申夏莉卻發出劃清界限的訊息，努力整理心情。



在等待姜泰武回覆的期間，公司舉辦運動會。申夏莉爲了被選爲可以和社長單獨吃晚飯機會的 MVP 不惜負傷上陣，好不容易獲得 MVP 卻聽到晴天霹靂般的消息...姜泰武要去相親。這也成爲成為了刺激劑，申夏莉明白自己對姜泰武的心意。



申夏莉鼓起勇氣打電話給姜泰武，坦率地表白自己的心意：「我現在開始不會管別人怎麼想，只會為我們兩個考慮，所以請不要去相親。」姜泰武回答：「我怎麼可能拋下喜歡的女人去相親呢？我打算今天再跟妳告白一次的。」 原來姜泰武是在申夏莉家門口等著她。結尾...確認彼此心意的兩人見面，姜泰武問：「這次不會又說是失誤了吧？」申夏莉毫不動搖地說：「上次的那個吻，我就用這個吻賠償你吧！」並拉住姜泰武的衣領吻了他。



車成勳（金旻奎 飾）找了陳映書（薛仁雅 飾）一起去爬山，途中兩人因為姜泰武吵了起來！陳映書氣得自己下山還不小心扭到腳，車成勳後來背她下山，陳映書：「我發現你很有男子氣概耶！我好上又迷上你了。」還吵著要趕快回家！而兩人在停車場親親，也被姜泰武目睹 XD



第9集預告中，姜泰武：「我要不要直接告訴大家我和夏莉在交往？」兩人甜蜜交往時，好像也被發現了。而車成勳代替姜泰武去相親，對象還是陳映書的表姐趙友貞（徐惠媛 飾），而爺爺（李德華 飾）似乎看到什麼，生氣喊著：「你們在那裡幹嘛？」

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