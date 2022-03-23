《Street Woman Fighter》隊長們又有新節目！指導「不懂舞蹈」的舞癡們，讓他們成長的真人秀！

Mnet 新推出的節目《Be Mbitious》是《Street Woman Fighter》的隊長們（Gabee、no:ze、LEEJUNG、Ri.hey、MONIKA、Aiki、Honey J、HYOJIN CHOI）指導「不懂舞蹈」的志願者們，使其成長的真人秀節目。

所有熱愛舞蹈的人都可以參加，為了那些雖然不是專業舞者，但對跳舞有熱情的人們，8位隊長將挺身而出。通過180度變化，展現反轉面貌的挑戰者們，成長過程有望引起觀眾們的共鳴。



企劃《Street Woman Fighter》系列的權CP表示：「與《Street Woman Fighter》到《Street Man Fighter》的 Mnet 原創舞蹈系列不同，作爲番外篇，不太會跳舞的舞癡們也成為以跳舞為主題的主人公們，將展現與專業舞者間不同的比賽趣味。」

而 Mnet 去年播出的《Street Woman Fighter》在韓國掀起一股熱潮，節目收視率從一開始的0.8%一路上升到3.5%。出演的舞者 IG 追蹤人數更是上漲5到10倍，特別是各 Crew 的隊長們也受邀出演各大綜藝節目，她們還一起拍攝《不會傷害你》，受到許多觀眾的喜愛。



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