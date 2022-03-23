《社内相亲》收视10.8%刷新自身纪录！姜泰武＆申夏莉确认彼此心意，车成勋＆陈映书亲亲被社长看到（EP.8）

（有雷）SBS《社内相亲》第8集全国收视为10.8%、首都圈收视为11.6%、最高瞬间达到13.1%。延续月火剧第一的记录，也刷新自身最高纪录。

这集以先吻姜泰武（安孝燮 饰）后说「失误」而逃跑的申夏莉（金世正 饰）开始。对於申夏莉的辩解，姜泰武说：「你当我的嘴唇是停车场的柱子吗？还会不小心撞到？无论是失误还是故意，既然是你擦撞我，那你就赔偿我吧！」要求支付「接吻费」，这只是藉口，姜泰武是想要有和申夏莉在一起的时间。



在游乐园约会时，两人还谈起心里话，关系变得亲近起来。对於姜泰武来说，游乐园是小时候与去世的父母回忆的场所，提起当时吃的热狗的姜泰武，申夏莉产生共鸣说：「只要吃了和过去回忆有关的东西，当下幸福的回忆就会浮上心头。」姜泰武对这样的申夏莉感到很特别，也很感谢。



在这种情况下，李民宇（宋元锡 饰）发现两人的恋爱契约。李民宇向姜泰武挥拳，申夏莉为了阻止姜泰武陷入困境，站在李民宇那一边。那天晚上，明知姜泰武会感到遗憾，申夏莉却发出划清界限的讯息，努力整理心情。



在等待姜泰武回覆的期间，公司举办运动会。申夏莉爲了被选爲可以和社长单独吃晚饭机会的 MVP 不惜负伤上阵，好不容易获得 MVP 却听到晴天霹雳般的消息...姜泰武要去相亲。这也成爲成为了刺激剂，申夏莉明白自己对姜泰武的心意。



申夏莉鼓起勇气打电话给姜泰武，坦率地表白自己的心意：「我现在开始不会管别人怎么想，只会为我们两个考虑，所以请不要去相亲。」姜泰武回答：「我怎么可能抛下喜欢的女人去相亲呢？我打算今天再跟你告白一次的。」 原来姜泰武是在申夏莉家门口等著她。结尾...确认彼此心意的两人见面，姜泰武问：「这次不会又说是失误了吧？」申夏莉毫不动摇地说：「上次的那个吻，我就用这个吻赔偿你吧！」并拉住姜泰武的衣领吻了他。



车成勋（金旻奎 饰）找了陈映书（薛仁雅 饰）一起去爬山，途中两人因为姜泰武吵了起来！陈映书气得自己下山还不小心扭到脚，车成勋后来背她下山，陈映书：「我发现你很有男子气概耶！我好上又迷上你了。」还吵著要赶快回家！而两人在停车场亲亲，也被姜泰武目睹 XD



第9集预告中，姜泰武：「我要不要直接告诉大家我和夏莉在交往？」两人甜蜜交往时，好像也被发现了。而车成勋代替姜泰武去相亲，对象还是陈映书的表姐赵友贞（徐惠媛 饰），而爷爷（李德华 饰）似乎看到什么，生气喊著：「你们在那里干嘛？」

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