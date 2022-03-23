太扯！BTS防彈少年團「柾國外祖母家」竟被印入當地觀光地圖，未獲得當事人及居民同意

製作該地圖的福祉館表示這是為了促進當地的觀光活性化，但村民和網友都認為做法很欠妥當。

BTS防彈少年團忙內成員田柾國是釜山市出身，近日一張關於釜山市某村莊的地圖在韓網引起關注。 該地圖是釜山市蓮堤區蓮山3洞的某村莊，裡面標記了公共機構、觀光設施、學習空間等設施的位置，正中間赫然寫著「BTS柾國外祖母舊居（現為空屋）」，並且被分類為「觀光設施」。



這張地圖由釜山市蓮山綜合社會福祉館和地區社會保障協議體在去年製作，福祉館稱此舉是為了促進觀光活性化：「製作地圖時有人認為不要局限於單純的資訊、也要加入有趣的要素，所以加入了和歌手相關的地點。 當時認為會讓村莊的看點更加豐富。 」

但是，福祉館在製作這份地圖前並未徵求防彈少年團和附近居民的同意，很多居民都表示不悅：「經常有陌生年輕人跑來問這個地方在哪裡」、「把普通住宅標記為有名歌手的老家，對於社區居民而言很無禮」、「 雖然站在支持防彈少年團的角度而言很開心住家附近有歌手的痕跡，但是很多人未經同意就進入普通住宅、連歌手親戚住過的地方都要去看，對所有人都欠妥當」。

韓國網友也認為這做法很過分：「瘋了嗎？ 防彈成員的家人只是普通人啊」、「連粉絲都不知道的柾國老家居然被公然標進地圖？ 」、「這是侵犯私生活」、「放過防彈少年團吧拜託」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞