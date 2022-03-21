丁一宇近況：10天成功瘦身8.8kg！全身「女裝」亮相《SNL Korea》

丁一宇為了新作品拍攝和粉絲喜好，瘦了超多！

丁一宇YouTube個人頻道「一日一宇」18~19日陸續釋出兩條vlog，挑戰「10天減8kg」project，工作日程穿插其中。vlog開頭傳達已確定新作品的好消息，為了作品拍攝而進行這次減肥計畫。 他同時考慮到「粉絲喜歡我28歲時的容貌，當時體重大概65kg」，將此定為目標體重。



運動方面：丁一宇請來健身教練在家指導運動，十天期間穿插散步、高爾夫球、負重登山等多種運動，有時高強度運動做得腿抖也堅持不懈。



飲食方面：丁一宇自製各種沙拉料理，大秀廚藝。 減肥食譜有鷹嘴豆聖女果胡蘿蔔沙拉配希臘優酪乳，或者三文魚鷹嘴豆泥黑麥麵包等。



10天的運動配合飲食管理的成果是從73.4kg減到64.6kg，成功瘦身8.8kg。 用專業機器檢測減肥后的身體數據，體脂8.2kg，但肌肉量下降了很多，這是急速減肥的弊端。





丁一宇去年結束MBN史劇《綁匪-盜取命運》后，11月參與網綜《鄉村愛商店》。 本月19日做客出演《SNL Korea》，用粉色假髮、露臍裝和短裙化身「女裝」打扮，驚艷眾人。



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