BIGBANG時隔4年選在清明節當天回歸：萬物皆顯！粉絲驚喜發現：呼應《花路》歌詞

傳了許久回歸消息的BIGBANG終敲定了發新曲的準確時間，定在了4月5日。

21日，BIGBANG所屬經紀公司YG通過官方SNS公開了團隊宣傳海報，圖片上印著「0AM APR 05 2022」，預示BIGBANG將於4月5日零點發佈新曲，正式回歸歌壇。 G-Dragon、太陽、T.O.P也在同一時間轉發，看得粉絲們驚叫不斷，紛紛留言稱：「BIGBANG IS BACK」、「王者歸來」、「大人物要來了」、「終於讓我等到了，還好我沒放棄」等。



粉絲們還注意到4月5日是清明節，是夏曆二十四節氣之一，清明的蘊意是：天氣晴朗溫暖，草木返青，處處給人以清新明朗、欣欣向榮的感覺，讓歌迷們聯想到了BIGBANG曾經在《花路》中唱到的「一定會再見面，當花開的時候」。



2006年就出道的BIGBANG是二代團里的頂流，出道至今10多年裡推出了《謊言》、《BANG BANG BANG》、《LOSER》、《最後的問候》等多首經典曲目。 但2019年成員勝利捲入了一連串的醜聞中，最後宣佈退團退圈，讓粉絲再也無法見到BIGBANG的五人舞台。 五人合體的最後終場演出分別是2017年1月在韓國首爾高尺天空巨蛋和香港東九龍郵輪碼頭廣場的10周年《0.TO.10》紀念演唱會，回想起5人在一起合唱著《Last Dance》的畫面，像是在告別一般，現在回過頭來再看，無論是BIGBANG還是粉絲，想必心中滿是感觸！



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