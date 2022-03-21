丁一宇近况：10天成功瘦身8.8kg！全身「女装」亮相《SNL Korea》

丁一宇为了新作品拍摄和粉丝喜好，瘦了超多！

丁一宇YouTube个人频道「一日一宇」18~19日陆续释出两条vlog，挑战「10天减8kg」project，工作日程穿插其中。vlog开头传达已确定新作品的好消息，为了作品拍摄而进行这次减肥计画。 他同时考虑到「粉丝喜欢我28岁时的容貌，当时体重大概65kg」，将此定为目标体重。



运动方面：丁一宇请来健身教练在家指导运动，十天期间穿插散步、高尔夫球、负重登山等多种运动，有时高强度运动做得腿抖也坚持不懈。



饮食方面：丁一宇自制各种沙拉料理，大秀厨艺。 减肥食谱有鹰嘴豆圣女果胡萝卜沙拉配希腊优酪乳，或者三文鱼鹰嘴豆泥黑麦面包等。



10天的运动配合饮食管理的成果是从73.4kg减到64.6kg，成功瘦身8.8kg。 用专业机器检测减肥后的身体数据，体脂8.2kg，但肌肉量下降了很多，这是急速减肥的弊端。





丁一宇去年结束MBN史剧《绑匪-盗取命运》后，11月参与网综《乡村爱商店》。 本月19日做客出演《SNL Korea》，用粉色假发、露脐装和短裙化身「女装」打扮，惊艳众人。



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