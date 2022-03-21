《第六感3》預告：金惠奫&南潤壽小綿羊來賓入虎口！3秒墜入愛河的美珠，還有因為成員而崩潰的劉在錫

大家看《第六感3》的原因之一，有沒有想看劉在錫崩潰的呢？！XD

tvN 熱門綜藝節目《第六感3》第三季強勢回歸，緊接著又公開了EP.2的最新預告，來賓是新生代人氣演員《雪降花》金惠奫與《戀慕》的南潤壽，兩人就像小綿羊般準備進入虎口狼群中，成為待宰的羔羊。XD



南潤壽一登場就讓一旁的李美珠3秒墜入愛河，狂問一堆問題：「你喜歡什麼樣的女生？」、「要跟我交往一天嗎？」、「今天是我們的紀念日」、「可以去你家玩」持續不斷的積極求愛，不過預告中以南潤壽回覆一句：「這輩子就不用了」默默劃下句點，但依舊令人期待他倆的互動。



此外，私底下性格活潑的金惠奫上節目直接變成大吃或，完全忘了這是推理節目，演員前輩吳娜拉提醒她：「惠奫啊，好吃嗎？別吃了，這節目是要找冒牌貨的。」讓金惠奫瞬間畏縮，劉在錫則被她的氣勢給嚇到忍不住顫抖了。XD



爆笑的是，當塑膠大碗上桌時，Jessi直接把碗蓋在胸前，李美珠也在一旁照做，卻也遺憾的表示：「歐逆填滿了耶！但我沒有…。TAT」一旁的劉在錫忍不住大喊：「不要把碗放在胸前！！！」兩位男成員頓時感到害羞～。



面對熱情的姐姐們，金惠奫也熱到想大脫外套。



這一集的主題是【目不暇給的餐廳】，讓人眼睛不停打轉、口水直流的餐廳會如何呈現呢？記得鎖定每週五晚間20:40播出的《第六感3》。

▼EP.2在3月25日播出：



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