《殭屍校園》西八學姊美珍（李恩泉）不只演技好還超會畫畫！送出親自畫的《認哥》成員們肖像畫超有才

《殭屍校園》西八學姊美珍（李恩泉）不只演技好還超會畫畫！送出親自畫的《認哥》成員們肖像畫超有才

綜藝   2022年3月14日   星期一09:00   MiJimin  

（封面圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

動靜自如的好演員，讓人很期待她未來的表現！PS：神童太像了啦～XD

JTBC《認識的哥哥》邀請到了熱門韓劇《殭屍校園》的６位轉學生，有演員朴持厚（南溫召）、尹燦榮（李青山）、劉仁秀（尹奎男）、李恩泉（朴美珍）、河勝理（張河莉）、林載赫（梁大修）等人，大家也像小粉絲一樣熱烈互動，對於年輕演員們的出現氣氛也相當HIGH。
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

其中，演員李恩泉前後出演了兩部熱門韓劇，分別在《衣袖紅鑲邊》裡飾演女主小團體裡的忙內宮女，以及《殭屍校園》裡把髒話掛在嘴邊的美珍學姊，演技好到讓更多人關注到她。
（圖源：IG@2eunsaem、MBC《衣袖紅鑲邊》Management Air官方截圖）

沒想到她連畫畫都擅長，還特別準備了《認識的哥哥》成員們的肖像畫，真的是非常有才華～！
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼姜鎬童
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼金希澈
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼李常敏
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼閔庚勳
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼李壽根
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼金榮澈
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼徐章焄
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼李陳鎬
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

▼神童
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》）

大家對哪一幅畫感到最驚艷呢～？

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