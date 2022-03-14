《僵尸校园》西八学姊美珍（李恩泉）不只演技好还超会画画！送出亲自画的《认哥》成员们肖像画超有才

动静自如的好演员，让人很期待她未来的表现！PS：神童太像了啦～XD

JTBC《认识的哥哥》邀请到了热门韩剧《僵尸校园》的６位转学生，有演员朴持厚（南温召）、尹灿荣（李青山）、刘仁秀（尹奎男）、李恩泉（朴美珍）、河胜理（张河莉）、林载赫（梁大修）等人，大家也像小粉丝一样热烈互动，对於年轻演员们的出现气氛也相当HIGH。



其中，演员李恩泉前后出演了两部热门韩剧，分别在《衣袖红镶边》里饰演女主小团体里的忙内宫女，以及《僵尸校园》里把脏话挂在嘴边的美珍学姊，演技好到让更多人关注到她。



没想到她连画画都擅长，还特别准备了《认识的哥哥》成员们的肖像画，真的是非常有才华～！



▼姜镐童



▼金希澈



▼李常敏



▼闵庚勋



▼李寿根



▼金荣澈



▼徐章焄



▼李陈镐



▼神童





大家对哪一幅画感到最惊艳呢～？



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