閃婚大S感動全亞洲！具俊曄曾在《玩什麼好呢》親解維持光頭造型30年

要數本週娛圈最強囍事，絕對是閃婚韓國舞王具俊曄與台灣明星徐熙媛（大S）閃婚！

昨日（8日）具生具太無預警公布喜訊，具俊曄還透露二人分手失聯長達二十餘年，直至去年女方離婚後才重新聯絡，最終更靠著電話隔空傳情延續未了緣、抱得美人歸。電影般的戀愛故事不但感動中港台網民，就連不少韓流明星都留言祝賀，堪稱今季最浪漫的愛情童話！

早於1996年憑藉唱跳組合「酷龍」風靡全亞洲的具俊曄，出道時因為才色兼備而收獲大批粉絲；後來他在輾轉下成為DJ，也經常在社交平台分享穿搭心得，絕對稱得上是型爆中佬！



不過日前他曾在《玩什麼好呢》中，親自解開長達三十年的「光頭之謎」！更坦言並不是為了領先潮流而剃頭：「從1990年開始，至今維持（光頭造型）30年了。從25歲開始便有（脫髮）徵兆，那時候我就開始用一點點黑彩噴霧。」



節目更公開了他年輕時的照片，清秀樣貌令全場人士大吃一驚！主持人HaHa還大讚似足張國榮：「哥那時候頭髮很多，是張國榮的髮型！好帥啊，根本是美少年！」



作為節目裡光頭年資最長的前輩，具俊曄也談起保養心得：「我不去髮型屋的，因為我們真的不是為了時髦才剃頭，而是因為遺傳而剃了光頭。一開始是在家裡偷偷剃的，現在都是自己剃。為甚麼每天都要剃呢？因為頭髮長了，剃髮刀就不好用，會很痛。」



雖然被指是潮爆的首代光頭，不過具俊曄便自爆經常幻想「髮再生」的一日：「一開始怕有頭皮，會（在頭上）塗點東西，但是過了一段時間就會冒油，如果塗了乳液，可能會堵塞毛孔！說不定科學（進步）、說不定⋯有可能會長出頭髮，所以不能堵塞毛孔啊！」未知大S是否被他的爆笑口才吸引呢？



除了分享頭皮調養秘訣，具俊曄亦在節目中介紹了不少潮流神器，觀眾不妨到「黃Viu煲劇平台」透過《玩什麼好呢》，一探韓國人的今季穿搭吧！



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