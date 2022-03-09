這個側顏太帥氣！《Again My Life》首波劇照，李準基變身能力值滿分檢察官：「會給大家帶來感動、歡笑」

由李準基、李璟榮、金智恩主演的SBS新劇《Again My Life》，故事改編自李海涅的同名長篇小說，講述熱血檢察官在第二次人生中懲治惡行的故事。

劇中，李準基飾演在法律和正義面前毫不妥協的熱血檢察官「金熙宇」。他想審判戴著被推崇的政治家面具的「巨惡」趙泰燮（李璟榮 飾），但在一次調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生的機會。



公開的劇照中，李準基在額頭上流著血的情況下，似乎不會放過妨礙自己前進的人，以堅決的表情警告，吸引視線。特別是在他銳利的眼神中，展現對正義有著火熱心臟的金熙宇的霸氣。



《Again My Life》也是李準基繼《惡之花》之後，時隔2年回歸電視劇。無論是什麼樣的角色，總是以自己獨有的色彩打造不可替代的李準基，完成的金熙宇會是什麼樣的樣子呢？他在第二人生中能否成功完成以前人生中未能完成的絕對惡的懲罰和復仇，也備受期待！



李準基也說道：「劇中『金熙宇』是努力處決政治圈內惡勢力、不正之風的過程中遭遇冤死，重新迎來第二次人生的同時，爲了再次懲罰絕對惡勢力而孤軍奮戰的人物。會努力帶給觀眾感動、歡笑和痛快的趣味。」

另外，《Again My Life》由《My Little Baby》、《優雅的家》韓哲秀導演執導與新人編劇 J、金律執筆，將接檔《解讀惡之心的人們》在4月8日首播。

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