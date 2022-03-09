闪婚大S感动全亚洲！具俊晔曾在《玩什么好呢》亲解维持光头造型30年

要数本周娱圈最强囍事，绝对是闪婚韩国舞王具俊晔与台湾明星徐熙媛（大S）闪婚！

昨日（8日）具生具太无预警公布喜讯，具俊晔还透露二人分手失联长达二十余年，直至去年女方离婚后才重新联络，最终更靠著电话隔空传情延续未了缘、抱得美人归。电影般的恋爱故事不但感动中港台网民，就连不少韩流明星都留言祝贺，堪称今季最浪漫的爱情童话！

早於1996年凭藉唱跳组合「酷龙」风靡全亚洲的具俊晔，出道时因为才色兼备而收获大批粉丝；后来他在辗转下成为DJ，也经常在社交平台分享穿搭心得，绝对称得上是型爆中佬！



不过日前他曾在《玩什么好呢》中，亲自解开长达三十年的「光头之谜」！更坦言并不是为了领先潮流而剃头：「从1990年开始，至今维持（光头造型）30年了。从25岁开始便有（脱发）徵兆，那时候我就开始用一点点黑彩喷雾。」



节目更公开了他年轻时的照片，清秀样貌令全场人士大吃一惊！主持人HaHa还大赞似足张国荣：「哥那时候头发很多，是张国荣的发型！好帅啊，根本是美少年！」



作为节目里光头年资最长的前辈，具俊晔也谈起保养心得：「我不去发型屋的，因为我们真的不是为了时髦才剃头，而是因为遗传而剃了光头。一开始是在家里偷偷剃的，现在都是自己剃。为甚么每天都要剃呢？因为头发长了，剃发刀就不好用，会很痛。」



虽然被指是潮爆的首代光头，不过具俊晔便自爆经常幻想「发再生」的一日：「一开始怕有头皮，会（在头上）涂点东西，但是过了一段时间就会冒油，如果涂了乳液，可能会堵塞毛孔！说不定科学（进步）、说不定⋯有可能会长出头发，所以不能堵塞毛孔啊！」未知大S是否被他的爆笑口才吸引呢？



除了分享头皮调养秘诀，具俊晔亦在节目中介绍了不少潮流神器，观众不妨到「黄Viu煲剧平台」透过《玩什么好呢》，一探韩国人的今季穿搭吧！



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