池昌旭&黃寅燁Netflix新劇《安娜拉蘇瑪娜拉》預計5月開播！取景地原來是熱門打卡地點：IU、BTS、TWICE全都去過～

池昌旭、崔成恩和黃寅燁連袂主演的Netflix新劇《安娜拉蘇瑪娜拉》開播日越來越近了。

據韓國影像物等級委員會透露，已經製作完成的Netflix《安娜拉蘇瑪娜拉》正在進行等級分類中，預計將於5月上檔。《安娜拉蘇瑪娜拉》改編自河日權作家的同名漫畫，講述一名少女邂逅了不懂事的魔術師之後，實現自我成長的故事。



將圍繞著失去成為魔術師的夢想、過著艱難生活的女高中生，和一位可疑的魔術師相遇後，逐漸喚醒過去的夢想的劇情展開。 池昌旭飾演魔術師「李乙」，他有著「漫撕男」一樣的俊秀顏值和如同孩子一般般的天真爛漫魅力，同時還兼具成熟男人的冷酷的領袖氣質。李乙是個生活在廢棄遊樂場的神秘角色，會對所見之人問出：「你相信魔術嗎？」。而崔成恩將飾演女高中生「尹雅伊」，因為生活貧困不得不放棄夢想，在因緣際會之下遇見了魔術師，於是逐漸找回了當魔法師的夢想，並付諸於行動。黃寅燁則扮演優等生「羅日等」，三人將展開怎樣的故事，讓觀眾們很期待。



前不久有網友目擊到池昌旭在龍馬樂園拍攝，之後公開的電視劇宣傳片裡也出現了相關場景。 1980年就開始營業的該乐园因受大環境影響而停業，但停業之後因長期廢棄而帶來的破舊、滄桑感反倒讓樂園又成為熱門景點，IU、TWICE、RED VELVET Wendy、EXO、防彈少年團等都曾在此拍攝過MV或寫真。



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