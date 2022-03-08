李聖經＋金永大《流星》海外平台搶買！預計160餘國之海外觀眾都可同步收看

2022年預計4月將於tvN播出的新電視劇《流星》，尚未播出就已經話題不斷，尤其是在海外各地各式頻道與平台也正在搶買這部電視劇。目前也已經銷售超過160個海外地區頻道。

《流星》即將於4月在tvN首播，與韓國觀眾們見面，除此之外在海外透過U-NEXT頻道在日本播出，以及全球知名串流服務VIKI服務美洲、歐洲、中東、大洋洲、印度地區等，還有tvN Asia頻道可服務新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼等地觀眾，預計將同時可讓超過160多個國家的觀眾們同步觀賞這部作品。



就像《流星》這樣的狀況，即使沒有登上全球大型的串流平台服務（如Netflix），但透過各種頻道分流銷售的策略，也同樣達到幾乎全球觀眾都能夠觀賞到的狀態，考量到戲劇的題材類型、劇情內容、目標收視族群等因素，更能尋找出最佳銷售平台管道。製作公司Studio Dragon表示，就像韓劇的題材如此多樣化，隨著各種劇情特性，也應該有適合它們的變化性銷售策略。



《流星》意思是所謂「幫這些耀眼明星們善後的各種人們」，描述貼身照顧著明星的經紀人行銷組長吳寒星（李聖經飾）以及她的天敵，完美無缺的頂級明星孔泰成（金永大飾），兩人愛恨交加的浪漫喜劇。在人前如同天上的星星一般閃耀的大明星，背後有多少人付出了血汗淚的辛苦故事。預計4月於tvN首播。



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