金泰梨&南柱赫主演韓劇《二十五，二十一》話題性大獲全勝！《社內相親》開播後直奔TOP.3

【韓國電視劇話題榜TOP.10】最近好看的韓劇太多了，小編們真的好忙啊！TAT 你最愛的劇上榜了沒～？

韓國 GOODDATA 調查公司公開了2022年3月第一週的電視劇話題性排行榜，tvN《二十五，二十一》自開播以來蟬聯了第四週冠軍，氣勢依舊超強！話題性也達到30%，討論度是其他on檔劇的三倍。



主演們還分別拿下了「演員榜」的前三名：金泰梨（No.1）、南柱赫（No.2）、金知妍/苞娜（No.3）。

此外，KBS2週末長劇《紳士與小姐》上升到第二，以及剛開播的SBS《社內相親》直奔第三，同樣擁有相當高的討論度，後勢看漲。



《社內相親》的兩位主演在「演員榜」中，各自拿下的名次為：金世正（No.4）、安孝燮（No.7）。

在《社內相親》新進榜後，也有許多劇的名次略顯下滑，一起來看看你正在追的劇，排到了第幾名吧！



1．《二十五，二十一》－持平



2．《紳士與小姐》▲2



3．《社內相親》－新進榜



4．《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》▽2



5．《三十九》▽2



6．《讀取惡心的人們》▽1



7．《軍檢察官多伯曼》－新進榜



8．《婚詞離曲3》▽2



9．《太宗李芳遠》▲1



10．《Tracer》▽1



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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