李圣经＋金永大《流星》海外平台抢买！预计160余国之海外观众都可同步收看

2022年预计4月将於tvN播出的新电视剧《流星》，尚未播出就已经话题不断，尤其是在海外各地各式频道与平台也正在抢买这部电视剧。目前也已经销售超过160个海外地区频道。

《流星》即将於4月在tvN首播，与韩国观众们见面，除此之外在海外透过U-NEXT频道在日本播出，以及全球知名串流服务VIKI服务美洲、欧洲、中东、大洋洲、印度地区等，还有tvN Asia频道可服务新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼等地观众，预计将同时可让超过160多个国家的观众们同步观赏这部作品。



就像《流星》这样的状况，即使没有登上全球大型的串流平台服务（如Netflix），但透过各种频道分流销售的策略，也同样达到几乎全球观众都能够观赏到的状态，考量到戏剧的题材类型、剧情内容、目标收视族群等因素，更能寻找出最佳销售平台管道。制作公司Studio Dragon表示，就像韩剧的题材如此多样化，随著各种剧情特性，也应该有适合它们的变化性销售策略。



《流星》意思是所谓「帮这些耀眼明星们善后的各种人们」，描述贴身照顾著明星的经纪人行销组长吴寒星（李圣经饰）以及她的天敌，完美无缺的顶级明星孔泰成（金永大饰），两人爱恨交加的浪漫喜剧。在人前如同天上的星星一般闪耀的大明星，背后有多少人付出了血汗泪的辛苦故事。预计4月於tvN首播。



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