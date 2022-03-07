韓國10年來最大山火牽動眾人心：目前還未撲滅，恐東風再襲！韓網：起火原因可能是香煙

3月4日，韓國東南部慶尚北道發生山林火災，截止至今日（3月7日）還在持續燃燒，造成不少民宅損毀，諸多民眾無家可歸。

這場火災也是韓國10年來最嚴重山林火災，到今日已經持續燃燒了4天。 加上連日來的大風，使得火勢從迅速北上，從東南部慶尚北道蔓延至了至江原道，當地的液化天然氣儲存設施受到巨大威脅；之後強風又南下，威脅到韓蔚核電站所在的尚北道蔚珍郡。



韓國山林廳透露目前已投入消防人員4000餘名，還有大量直升機、消防車參與滅火。 韓國政府原本計畫於5日控制住火勢，但由於當地天氣乾燥，且風勢未歇，滅火工作難度很大。 加上氣象廳又預測明日（8日）下午又有強勁東風來襲，山林廳一再表示必須要在明日上午完全壓制住主要火線，不讓山火再蔓延。



目前該場火災已經造成了巨大損失，截止至7日上午9時（韓國時間），受災面積已逾1.5萬公頃，包括273棟民宅在內的407幢建築倒塌或損壞。 山火如何而來？ 據韓媒報道稱火災原因很有可能是「有人把煙頭扔到車窗外後起火了」。 同時考慮到火災蔓延地區中存在液化天然氣儲存設施和韓蔚核電站，消防人員已在核電站廠區內建立了指揮所，大量消防人員和車輛在廠區內待命，維護核電站安全。



於此同時，娛樂圈諸多明星也對受災民眾施以援手，IU、金高銀、李炳憲等紛紛為災民捐款。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞