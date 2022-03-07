韩国10年来最大山火牵动众人心：目前还未扑灭，恐东风再袭！韩网：起火原因可能是香烟

3月4日，韩国东南部庆尚北道发生山林火灾，截止至今日（3月7日）还在持续燃烧，造成不少民宅损毁，诸多民众无家可归。

这场火灾也是韩国10年来最严重山林火灾，到今日已经持续燃烧了4天。 加上连日来的大风，使得火势从迅速北上，从东南部庆尚北道蔓延至了至江原道，当地的液化天然气储存设施受到巨大威胁；之后强风又南下，威胁到韩蔚核电站所在的尚北道蔚珍郡。



韩国山林厅透露目前已投入消防人员4000余名，还有大量直升机、消防车参与灭火。 韩国政府原本计画於5日控制住火势，但由於当地天气干燥，且风势未歇，灭火工作难度很大。 加上气象厅又预测明日（8日）下午又有强劲东风来袭，山林厅一再表示必须要在明日上午完全压制住主要火线，不让山火再蔓延。



目前该场火灾已经造成了巨大损失，截止至7日上午9时（韩国时间），受灾面积已逾1.5万公顷，包括273栋民宅在内的407幢建筑倒塌或损坏。 山火如何而来？ 据韩媒报道称火灾原因很有可能是「有人把烟头扔到车窗外后起火了」。 同时考虑到火灾蔓延地区中存在液化天然气储存设施和韩蔚核电站，消防人员已在核电站厂区内建立了指挥所，大量消防人员和车辆在厂区内待命，维护核电站安全。



於此同时，娱乐圈诸多明星也对受灾民众施以援手，IU、金高银、李炳宪等纷纷为灾民捐款。

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