朴載範新歌《GANADARA》找來IU合作！新歌搶先曝光試聽四天後就公開讓粉絲們超期待～

我要聽爆這首歌！！！

最新消息，朴載範（Jay Park）與 IU 合作的新歌《GANADARA》將在11日，也就是四天後公開，消息一出立刻引發網友熱議。



朴載範透過官方 SNS 公開了全新數碼單曲《GANADARA》的預告片，並在後頭寫了(Feat. IU)，驚喜釋出了與頂級歌手合作的消息。

兩位都是在KPOP界擁有無法撼動地位的歌手，也是最棒的創作者，第一次合作後究竟會擦出什麼樣的火花，讓網友們相當好奇！



▼早先朴載範分享這首歌的片段：（此為網友剪輯）



這首歷代級合作的新歌《GANADARA》將會在3月11日的下午6點公開。

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