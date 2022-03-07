《認識的哥哥》公開《殭屍校園》６位轉學生預告！演員們重現經典場景，還意外出現了新的三角關係

感覺這一集節目會非常有趣，想認識演員們的更多魅力，千萬不要錯過喔！
熱門韓劇《殭屍校園》的６位轉學生到《認識的哥哥》教室報到啦～，特別來賓有演員朴持厚（南溫召）、尹燦榮（李青山）、劉仁秀（尹奎男）、李恩泉（朴美珍）、河勝理（張河莉）、林載赫（梁大修）等主要角色登場，下圖幫大家回顧一下角色。
▼最新預告：
過程中大家都不忘一值重現劇中的角色經典台詞，朴持厚站在徐章焄旁更加嬌小可愛～。
尹燦榮表示劇中的KISS是人生中的初吻，髒話學姐李恩泉表示如果是自己，也會選青山（尹燦榮），意外了出現新的三角關係，身為劇迷忍不住腦補了一下！XD
其他角色也會在節目中一一細談各自的心路歷程和個人魅力，更令人期待的是他們分享拍戲的花絮，滿滿的小故事等著大家回顧。
之後的小劇場，則是大家重現被關在教室裡的片段，大家也非常融入劇情！也忍不住講出了劇中的台詞。
大修對射箭學姐的告白，還有男女主角溫召與青山的經典場面，以及大家在猜題成功後，都非常會跳舞啊！
最後，趙怡賢（班長南拉）又會以什麼形式出現在這一集呢？讓我們拭目以待，記得鎖定本週六晚間20:40播出的《認識的哥哥》。
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