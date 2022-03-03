短短1年裡搞垮了GFRIEND又毀了NU'EST！HYBE被韓粉狂罵是「愛豆界的陰間使者」

前有GFRIEND，後有NU'EST，兩大頗有人氣的偶像團解散背後有一個共同點，那就是經紀公司都被HYBE收購了。

2012年的3月15日，NU'EST正式出道，出道即巔峰的他們也遭遇了很長時間的低谷期，直到參加《Produce 101》之後大逆襲重返人氣巔峰，正當粉絲們以為團隊能夠抒寫10周年新歷史之際，卻於日前突然傳出成員們決定各奔東西的消息，三月最後一次合體出專輯。 五名成員中僅有白虎、黃旼炫選擇續約，JR、REN、ARON約滿不續，要單飛尋求個人發展。 出道10周年即為解散日，試問粉絲們如何能接受？ 於是廣大粉絲們紛紛上網發洩不滿，大罵自從經紀公司Pledis娛樂在被HYBE收購（2020年）成為旗下子公司之後就對NU'EST不聞不問，10年男團如此倉促地解散，經紀公司的責任不小。



不少人都聯想到了去年5月份女團GFRIEND也是這樣突然宣佈解散，就在前一天還風平浪靜的GFRIEND突然被曝成員們不再續約，團隊即將解散，對於粉絲們來說，不僅是震驚，還有不解、遺憾和憤怒。 雖說經紀公司是SOURCE MUSIC，但SOURCE MUSIC也早就被HYBE收購成了子公司，將GFRIEND看做是HYBE旗下藝人也不為過。 有資深粉爆料對GFRIEND的投入和收入佔比不能讓公司滿意，這成了「壓死」她們的最後一根稻草，最後團隊也只能草草解散。



從GFRIEND到NU'EST，明明都是擁有強大粉絲群和高知名度的人氣團隊，但自從被HYBE收購後都走上了解散的絕路，HYBE也被兩家粉絲大罵是「吸血鬼」、 「陰間使者」，吐槽愛豆團但凡被他家收購之後都不會有好下場。雖說都是粉絲們的氣話，但足以見得眾人對HYBE的強烈不滿，既然收購了就應該好好規劃愛豆團的未來，而不是壓榨完了之後就讓團隊解散。

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