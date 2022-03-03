趙寅成出道23年終於開通IG！首PO是《偶然成為社長2》花絮照，網友：「像是鄉村大叔在宣傳自己的超市」

出道23年從來沒用過 SBS 的「長腿歐巴」趙寅成，終於在今天（3日）開通 IG 帳號。

趙寅成私下非常低調，如果沒有電影上映、電視劇播出時，幾乎是很少有關於他的消息。好不容易在最近，治癒系綜藝《偶然成為社長2》播出，可以看到更真實的他外，突然開通個人 IG 帳號，讓粉絲們非常開心。



他的首篇 Po 文，正是拍攝《偶然成為社長2》時的花絮照 XD 據悉，開通帳號是為了國內外粉絲溝通爲目的，不僅會分享作爲演員的各種活動面貌，也會分享個人的日常生活而開設，由他本人和公司一起經營。

除了綜藝回歸外，趙寅成也將回歸電視劇，與柳承龍、韓孝周、金成均、車太鉉等人出演的 Disney+ 新劇《Moving》預計在今年下半年播出。該劇講述隱藏超能力生活在現在的孩子、隱藏過去秘密的父母們生活在這個世代，他們跨越世代的隔閡，一起抗強大敵人的動作英雄片。



在 Disney+ 的介紹影片中，也曝光柳承龍、趙寅成和韓孝周的劇照。劇中，柳承龍飾演擁有再生能力且感受不到痛的男人「張周元」；趙寅成飾演李美賢的丈夫，擁有飛行能力的國情院要員「金斗植」；韓孝周飾演金斗植的妻子，擁有超越常人的五感「李美賢」。而《Moving》更是趙寅成繼《沒關係，是愛情啊》時隔7年回歸小螢幕，大家可以期待一下啦～



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞