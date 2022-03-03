短短1年里搞垮了GFRIEND又毁了NU'EST！HYBE被韩粉狂骂是「爱豆界的阴间使者」

前有GFRIEND，后有NU'EST，两大颇有人气的偶像团解散背后有一个共同点，那就是经纪公司都被HYBE收购了。

2012年的3月15日，NU'EST正式出道，出道即巅峰的他们也遭遇了很长时间的低谷期，直到参加《Produce 101》之后大逆袭重返人气巅峰，正当粉丝们以为团队能够抒写10周年新历史之际，却於日前突然传出成员们决定各奔东西的消息，三月最后一次合体出专辑。 五名成员中仅有白虎、黄旼炫选择续约，JR、REN、ARON约满不续，要单飞寻求个人发展。 出道10周年即为解散日，试问粉丝们如何能接受？ 於是广大粉丝们纷纷上网发泄不满，大骂自从经纪公司Pledis娱乐在被HYBE收购（2020年）成为旗下子公司之后就对NU'EST不闻不问，10年男团如此仓促地解散，经纪公司的责任不小。



不少人都联想到了去年5月份女团GFRIEND也是这样突然宣布解散，就在前一天还风平浪静的GFRIEND突然被曝成员们不再续约，团队即将解散，对於粉丝们来说，不仅是震惊，还有不解、遗憾和愤怒。 虽说经纪公司是SOURCE MUSIC，但SOURCE MUSIC也早就被HYBE收购成了子公司，将GFRIEND看做是HYBE旗下艺人也不为过。 有资深粉爆料对GFRIEND的投入和收入占比不能让公司满意，这成了「压死」她们的最后一根稻草，最后团队也只能草草解散。



从GFRIEND到NU'EST，明明都是拥有强大粉丝群和高知名度的人气团队，但自从被HYBE收购后都走上了解散的绝路，HYBE也被两家粉丝大骂是「吸血鬼」、 「阴间使者」，吐槽爱豆团但凡被他家收购之后都不会有好下场。虽说都是粉丝们的气话，但足以见得众人对HYBE的强烈不满，既然收购了就应该好好规划爱豆团的未来，而不是压榨完了之后就让团队解散。

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