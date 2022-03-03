「龍年兄弟」金鍾國、張赫、洪京民互不知彼此本名！張赫脫口歷史人物「洪景來」

龍年兄弟又在《我家的熊孩子》小團聚了～必看啊XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.281，金鍾國與張赫二人來到洪京民家慶賀喬遷，三位「龍年兄弟」相處又笑翻觀眾了。

三位龍年兄弟與洪京民妻子在用餐之餘閒聊，洪京民妻子問起張赫的小女兒名，張赫回答「河謙」，洪京民妻子便說：「張河謙啊！」不過一旁洪京民提醒：「姓鄭啊鄭。」



金鍾國一聽，似乎有點心虛的問：「誰？他（張赫）本名姓鄭嗎？」本名「鄭鏞俊」的張赫無法置信：「現在才知道嗎？你在做什麼？」



洪京民妻子見此狀要求金鍾國回答洪京民本名，金鍾國有些訝異的說：「喔？他不是本名嗎？我知道張赫不是。你的本名……和別的藝人……洪瑞範？」接著反問張赫知不知道，想不到張赫竟理直氣壯回答「洪景來」，笑翻全場。



編按：如果看過韓劇《雲畫的月光》，應該就知道洪景來是誰……



原來，洪京民本名「洪性旻」，張赫這才解釋：「我們之間都不叫本名的嘛！」也就因為如此，金鍾國便不太知道張赫姓「鄭」，三個人的結論就是：「張赫」一名太適合動作戲，所以自然而來想不起張赫本名了。



聊到動作戲就不得不聊到《推奴》和知名的「丫頭──」台詞，場面便成了金鍾國的模仿秀，張赫一開始還不想認可呢！兩個人都為了證明自己沒錯，互喊「鍾國啊──」場面也相當搞笑。



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