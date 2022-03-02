朴載範自創燒酒快閃店來了！看這陣仗，不知道的還以為是愛豆簽售會XD

是什麼能讓韓國民眾大排長隊？

哦，原來是朴載範自創燒酒品牌「WON燒酒」的快閃店啊，看這陣仗完全不亞於愛豆的簽售會。 據說營業前一天就已經有人來排隊了，從地下二樓一直排到一樓，人龍彎彎曲曲看不到盡頭，據說等候的人已經超過1000人了，且還在增加。

「WON燒酒」是朴載範近兩年來潛心研發的燒酒品牌，為了賣酒他不僅卸任了AOMG廠牌和H1ghr廠牌社長一職，都快從娛樂圈隱退了。 來看看朴社長親自參與研發、設計的燒酒，從包裝就與眾不同，區別於普通市售的綠酒瓶，以灰色為基調，乍一看很有威士忌的感覺，立馬檔次提高了至少2個級別（笑！）22度的酒精濃度恰到好處，口感綿潤，據說今後還要推出更高濃度的酒類。 雖然售價高達14900（韓幣，下同），比普通3000-4000的燒酒貴出不少，但因為被「韓國廚神」白種元誇讚「非常好喝」，且朴宰范自身的明星效應，就出現了本文開頭大排長龍的現象。



小編猜測很多排隊的民眾除了是燒酒獵奇者、愛好者之外，說不定還有很多粉絲，抱著「既然買不到朴社長的唱片，就來支持他的燒酒吧」的心態。 接下來朴載範是不是要開始拍攝廣告了呢，請社長本人親自下場吧，不僅能夠省下一大筆代言費，順便也讓粉絲們一解相思之苦。



註：喝酒的朋友記得不要駕駛，也不要喝太多啦～

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