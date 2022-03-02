《少年法庭》口碑發酵全球排名仍在上升中！以「非幻想題材」在全球成功的三大特色

Netflix在2月25日公開的原創電視劇《少年法庭》口碑開始發酵，截至目前為止成績已躍升到全球電視劇部分第7名。劇中將許多潛在的少年犯罪問題搬上檯面，討論社會又能扮演什麼樣的角色。劇情改編自實際社會案件，加上金惠秀與所有演員們的精采演出，再度令海外觀眾們紛紛給予好評。

＃韓國首度以少年犯罪題材成功引起觀眾關注

「我對少年犯厭惡至極」《少年法庭》中由金惠秀所飾演的沈恩錫法官，從一登場就說明了這句名台詞，劇情更是從殺人、家庭暴力、性交易、校園特權等各種方面的事件切入，最後要少年們站上法庭為自己的行為負責，他們的身後更坐著那些沒有保護好他們的監護人，也等於是家庭與社會必須共同面對。

執筆的金敏錫作家花了4年的時間走訪少年院、少年分類審查院、青少年恢復中心等相關機構拜訪50多位相關人員，並且在作品中啟用了當時曾駭人聽聞的真實案例，因此在韓國觀眾們看來也相當有共鳴，也留言表示「依照年齡來衡量罪責的重量是否正確呢？」「作為大人看起來非常心痛，也感受到責任所在。是所有大人們都應該看的一部電視劇。」



＃相信而看的大演員＋新面孔登場

《少年法庭》中的四位法官們，由金惠秀、李星民、金武烈以及李姃垠演出，一字排開已是韓國相信而看的演員，沉穩的演技無庸置疑，尤其是金惠秀從一登場就散發難以靠近的氣場，李星民飾演任職22年法官想轉換跑道的部長法官，雖然想要平穩度過自己最終的法官之路，但依舊算是很明白自己所在位置的重量。

每一集事件當中的少年犯，幾乎都啟用新人演員，多達30多位新面孔，更增添了劇情的現實感，也讓他們展現出新鮮的演技，連大前輩金惠秀都覺得他們的演出帶來很不一樣的感受。



＃影響從亞洲起蔓延至全世界

《少年法庭》公開之後，在韓國以外的亞洲地區，如台灣、越南、泰國等都直接衝上電視部門第10甚至5名內，IMDB評價分數更是高達8.5分，超越《魷魚遊戲》與《殭屍校園》。國外媒體更是對於本劇在探討少年犯罪問題的方式給予正面肯定。透過沈恩錫這個角色尋找少年犯罪背後的真相，加上她自己為何如此厭惡少年犯，漸漸揭開細節的過程讓觀眾們越看越入迷。

雖然《少年法庭》要能夠像《魷魚遊戲》《地獄公使》或是《殭屍校園》那樣立刻衝上全世界收視冠軍，看起來並不容易，因為法庭戲非常寫實，並非一些幻想性的題材，在海外的擴散速度也許不會太快，不過文化評論家認為這種投入度相當高的作品，將漸漸散發出本身魅力而口碑在全球蔓延開來。



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