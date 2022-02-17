只有3集真的不夠看！《不會傷害你 X SWF》未公開片段：Aiki準備友情戒指給大家、Gabee的算命時間！

由《Street Woman Fighter》8名隊長出演的綜藝《不會傷害你 X SWF》在10日播出最後一集。

最後一個夜晚，8人舉辦華麗派對。派對結束後，她們聚集在篝火前，說著之前沒能傳達的是，用笑容、眼淚分享過去6個月的回憶。隔天早上，她們一起包餃子，寫了匿名紙條給彼此，還玩了交換禮物。



15日，tvN 也公開未播出的影片，有一段是 Aiki 準備了小禮物給大家，其他人一聽到也都超興奮詢問是什麼。隨後 Aiki 拿出戒指，大家選了自己想要的顏色後還一起拍照留念。Aiki 還開玩笑說：「大家都賺了很多錢，所以就買了小小的。」



另一段則是 Gabee 給大家算命，算到 Honey J 的是對事情的分析和計畫都很出眾，偶爾會對自己的這種洞察力感到神秘！Ri.hey 的是對於和別人競爭或者困難的事，從來都不會害怕，還會去解決它；no:ze 則是會了解別人的心情，很感性而且很有同情心、會去奉獻的人，好像都有點準啊！3集《不會傷害你 X SWF》就這樣結束，還想要看更多啊 ㅠㅠㅠ 希望今年夏天還可以看到姊姊們回來這裡看她們一起種的樹啦～



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