《Running Man》官方剪輯：歷年來到底提及過多少次「尹恩惠」的經典片段！劉在錫真心沒在怕金鍾國

尹恩惠被提及的次數，真的就像是隱藏的半固定成員，《Running Man》裡大家印象最深刻的是哪一幕呢？（劉在錫瘋狂挑戰金鍾國底線，真的太好笑了～XD）

SBS 長壽熱門綜藝節目《Running Man》邁入第12年，也出現過許多經典場面和搞笑梗，其中，尹恩惠就如同半固定成員般，經常被大家提到，官方在2月14日情人節上傳了最新的特別剪輯，使用「尹恩惠」來當標題，讓網友們一次看過這些年來的經典片段。

（建議可以在設定中使用字幕 “韓文”，然後自動翻譯選取”中文”來觀看喔！）



第1次：本來金鍾國想用《X-MAN》的事攻擊劉在錫，結果反而被問了關於他和尹恩惠「當然囉～」的曖昧經典場面。



▼「當然囉～」金鍾國摀住尹恩惠耳朵的經典場面！



第2次：想要確認金鍾國會跟哪個女嘉賓配對，結果劉在錫又提了尹恩惠。XD



第3次：聊到《X-Man》劉在錫忍不大喊：「尹恩惠！」、「恩惠啊~，好想妳啊！」



第6次：聊到想打電話的對象，劉在錫回說：「是恩惠吧！」



第7次：金鍾國抱起孔曉振，劉在錫對著鏡頭說：「恩惠，妳正在看嗎？」



第12次：劉在錫不小心把信惠叫成恩惠，信惠說恩惠是鍾國OPPA的。XD



第18次：金鍾國幫宋智孝整理頭髮，劉在錫對著鏡頭說：「恩惠啊～對不起了。」



第20次：劉在錫提到尹恩惠上《認識的哥哥》時，暢聊了當年的事，忍不住抱怨：「現在這樣太奇怪了，恩惠為什麼就是不上我們的節目呢。」



第22次：劉在錫的宣言：「明年我會努力推進，讓尹恩惠上我們節目的。」



《Running Man》2010年開播至今，一共提到了尹恩惠24次，只有24嗎？！哈哈哈，但這樣剪輯完一次看下來，提及「尹恩惠」的時長，真的是好可觀啊～。

大家印象最深刻的「提及尹恩惠」，是哪一幕呢？劉在錫真的太調皮了啦！XDDD

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