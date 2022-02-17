只有3集真的不够看！《不会伤害你 X SWF》未公开片段：Aiki准备友情戒指给大家、Gabee的算命时间！

由《Street Woman Fighter》8名队长出演的综艺《不会伤害你 X SWF》在10日播出最后一集。

最后一个夜晚，8人举办华丽派对。派对结束后，她们聚集在篝火前，说著之前没能传达的是，用笑容、眼泪分享过去6个月的回忆。隔天早上，她们一起包饺子，写了匿名纸条给彼此，还玩了交换礼物。



15日，tvN 也公开未播出的影片，有一段是 Aiki 准备了小礼物给大家，其他人一听到也都超兴奋询问是什么。随后 Aiki 拿出戒指，大家选了自己想要的颜色后还一起拍照留念。Aiki 还开玩笑说：「大家都赚了很多钱，所以就买了小小的。」



另一段则是 Gabee 给大家算命，算到 Honey J 的是对事情的分析和计画都很出众，偶尔会对自己的这种洞察力感到神秘！Ri.hey 的是对於和别人竞争或者困难的事，从来都不会害怕，还会去解决它；no:ze 则是会了解别人的心情，很感性而且很有同情心、会去奉献的人，好像都有点准啊！3集《不会伤害你 X SWF》就这样结束，还想要看更多啊 ㅠㅠㅠ 希望今年夏天还可以看到姊姊们回来这里看她们一起种的树啦～



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻