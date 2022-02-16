4月新劇《奔向你的速度493公里》朴柱炫＋蔡鍾協劇本閱讀投入度百分百！

KBS2即將於4月首播的新劇《奔向你的速度493公里》公開了劇本閱讀的現場，除了年輕演員充滿了青春氣息之外，演員們的投入度也非常高。

新劇《奔向你的速度493公里》劇情描述清新的25歲，運動就是他的全部的男孩朴泰英選手，還以另外以運動為職業的朴泰俊選手，來到羽毛球實業隊所展開的熱血運動戀愛故事。從運動當中所能感受到那份熱烈跳動的心與熱情，以及粉紅戀情所帶來的心跳悸動，將同時呈現給觀眾們。



日前公開的劇本閱讀照其實已是去年10月在KBS展開的閱讀現場，當日首度同場進行閱讀的演員們，包含導演與作家及製作團隊都參與其中，演員們包含了朴柱炫、蔡鍾協、朴智賢等，雖然大家是首度互相對念台詞，但仍然讓全場感受到完美的默契搭配，就像已經來到拍攝現場的投入程度，氣氛相當和諧。



睽違3年再度回到羽毛球場上的殺球女王朴太陽，在劇中由朴柱炫飾演，為了彌補自己所空白的3年期間，朴太陽女力追趕其他選手，展現頑強的模樣。而3年前她突然消失的理由也引起眾人的好奇，令大家期待她背後不為人知的故事。



蔡鍾協則是飾演認為運動就是他的工作，而成為職業羽毛球選手的朴泰俊，個性看來什麼方面都想好好完成的精明個性，不過在決定性的時刻總是送上反轉魅力，又是一位即將狙擊女心的男主角。蔡鍾協與朴柱炫的搭配令人期待，劇本中對於朴太陽以及朴泰俊的情感面也有著相當細膩的描繪。



另外還有曾因意外事故而引退的奧運金牌得主朴智賢，參加全能比賽而吸引觀眾目光的國家代表金武俊等，許多運動場上的年輕角色也將為本劇帶來更多豐富色彩，更有演技派前輩演員《殭屍校園》全培秀、《海岸村恰恰恰》的趙漢哲與印喬鎮等，也將讓劇情更具可看性。

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