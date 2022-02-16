4月新剧《奔向你的速度493公里》朴柱炫＋蔡钟协剧本阅读投入度百分百！

KBS2即将於4月首播的新剧《奔向你的速度493公里》公开了剧本阅读的现场，除了年轻演员充满了青春气息之外，演员们的投入度也非常高。

新剧《奔向你的速度493公里》剧情描述清新的25岁，运动就是他的全部的男孩朴泰英选手，还以另外以运动为职业的朴泰俊选手，来到羽毛球实业队所展开的热血运动恋爱故事。从运动当中所能感受到那份热烈跳动的心与热情，以及粉红恋情所带来的心跳悸动，将同时呈现给观众们。



日前公开的剧本阅读照其实已是去年10月在KBS展开的阅读现场，当日首度同场进行阅读的演员们，包含导演与作家及制作团队都参与其中，演员们包含了朴柱炫、蔡钟协、朴智贤等，虽然大家是首度互相对念台词，但仍然让全场感受到完美的默契搭配，就像已经来到拍摄现场的投入程度，气氛相当和谐。



睽违3年再度回到羽毛球场上的杀球女王朴太阳，在剧中由朴柱炫饰演，为了弥补自己所空白的3年期间，朴太阳女力追赶其他选手，展现顽强的模样。而3年前她突然消失的理由也引起众人的好奇，令大家期待她背后不为人知的故事。



蔡钟协则是饰演认为运动就是他的工作，而成为职业羽毛球选手的朴泰俊，个性看来什么方面都想好好完成的精明个性，不过在决定性的时刻总是送上反转魅力，又是一位即将狙击女心的男主角。蔡钟协与朴柱炫的搭配令人期待，剧本中对於朴太阳以及朴泰俊的情感面也有著相当细腻的描绘。



另外还有曾因意外事故而引退的奥运金牌得主朴智贤，参加全能比赛而吸引观众目光的国家代表金武俊等，许多运动场上的年轻角色也将为本剧带来更多丰富色彩，更有演技派前辈演员《僵尸校园》全培秀、《海岸村恰恰恰》的赵汉哲与印乔镇等，也将让剧情更具可看性。

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