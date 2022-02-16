《三十九》今晚首播超長預告片公開：三對CP各有不同氣流，二十年老友突然遭遇絕症考驗！

孫藝珍、田美都、金智賢主演的《三十九》今晚即將通過Netflix公開第一集，大家準備好迎接這個溫暖、愉悅又暗示有淚點的故事嗎？ 小編先舉手~

JTBC新劇《三十九》講述即將40歲的三位好友的友情、愛情與生活故事，充滿深度且引發共鳴。 昨日公開的5分鐘highlight預告片則介紹了三位女主角的CP，以及突然到來的命運轉折。



孫藝真飾演39歲的江南皮膚科院長「車美昭」，在一次活動中遇到39歲的皮膚科醫生「金善宇」（延宇振 飾），一起喝酒後問他：「親愛的，這些花可以給我一支嗎？ 」田美都笑著說：「這進度我很喜歡耶。 」



田美都飾演39歲的演技老師「鄭燦英」，車美昭說她無法當真正的演員跟「金鎮石」有很大關係。 李茂生飾演的「金鎮石」是42歲的娛樂公司社長，經歷車禍後和鄭燦英重逢，鄭燦英說自己已經戒煙，告訴對方也能戒掉，夜裡淚眼朦朧的時刻是車美昭陪在她身邊。



金智賢飾演39歲的百貨店化妝品經理「張珠熙」，對35歲的餐廳主廚兼社長「朴賢俊」（李泰煥 飾）第一次感到心動。 兩位好友正要助攻時，卻發現男生似乎已有女友！



影片最後出現了患病的橋段，車美昭問鄭燦英為什麼沒有說拍CT的事，鄭燦英說不想生命最後時光都躺在病房，決定開心和悲傷都要做到極致。 車美昭紅著眼睛對她說：「請成為史上最快樂的絕症病人。 」讓人預感到會是後半部賺足眼淚的劇啊T^T



此前還有公開中文版預告：



今天公開的第一集先公開影片就輕鬆多了，三位好朋友一起接做拉伸運動、一起吃年糕，和18歲剛剛認識時一樣邊吃邊玩，唯一改變的只有可樂換成了燒酒。



三人穿著全套登山服走到山腳，田美都：「小心為上，操之過急容易受傷。 」孫藝珍：「我昨天打高爾夫球扭到腳了。 」金智賢也表示一切難說，最後三人決定折返回去吃個清燉雞先XD孫藝珍的獨白：「快要40歲的我們沒有什麼改變，除了化妝品要貴一點才服帖、開始喜歡蒸桑拿、酒錢都自己出不再跟父母要，僅此而已。 」



最後一幕，金智賢躺在沙發上看《認識的哥哥》，孫藝珍練習高爾夫球動作，田美都滑手機時突然一聲驚呼，原來不小心給同學的婚禮照片按了讚，正在煩惱要不要給禮金，孫藝珍淡定地說：「戒掉SNS吧。 」XD



*第一集預告片需韓國IP觀看：



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