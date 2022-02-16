3月就追這部！金材昱＆鄭秀晶《Crazy Love》最新預告：瘋子們的婚禮，最後還發生大反轉！

KBS新劇《Crazy Love》講述從底層爬到教育界傳說的私人教育企業代表，和雖然沒有存在感卻相當誠實的女秘書之間甜蜜又殺氣騰騰的浪漫喜劇。

今日（16日）公開最新海報，完美的正裝和時尚的梳理髮型，韓國最優秀的數學補教盧高鎮（金材昱 飾）的高檔外貌吸引人們的視線。但是...比這個更吸引眼球的是他的雙手和害怕的眼神，他還僵硬地斜視著自己的祕書李信雅（鄭秀晶 飾）。李信雅挽著盧高鎮的手臂，臉上冷冰冰的，她手裡拿著錘子，純白的婚紗上還濺著血跡。



第二版預告中，浪漫的旋律響起，潔白婚禮蛋糕上的新郎和新娘蠟燭亮起。盧高鎮和李信雅登場，原本以爲心動婚禮要開始了，但蠟燭瞬間熄滅，還聽到「Oh My God」的尖叫聲，氣氛發生逆轉。



以恐怖電影中的效果音爲背景，180度大轉變的李信雅，穿著純白禮服清純的她帶著悲壯而又邪惡的微笑揮舞著斧頭。看著自己的手腕掉下來，盧高鎮掩飾不住驚訝的表情，這些瘋子到底會發生什麼事呢？



製作組表示：「《Crazy Love》與常見的甜蜜和激動的羅曼史截然不同，兩人如此殺氣騰騰的表演隨著時間的推移，將變得甜蜜到讓人發瘋的程度。請大家多多期待這部反轉羅曼史。」

另外，《Crazy Love》是《各位國民》、《日與夜》金正賢導演執導，新人編劇金寶藍編劇執筆，確定在3月7日播出。

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