您已偏離路線！「天然呆」羅人友加入《兩天一夜4》莫名奇妙上演獨自登山記，收視一舉飆上12.8%

您已偏離路線7公里……人友啊，人家要你進行酷寒訓練，結果你跑去爬山XD

《兩天一夜4》EP.112迎來了新成員，曾演出《哲仁王后》、《月升之江》的羅人友。搞笑的是，羅人友根本「天然呆」，做出了出乎製作組意料之外的行動。



羅人友一頭霧水來到指定地點要進行酷寒實戰訓練，不過漏聽了重要指示要找「營地」而非「成員」。根本《兩天一夜》小迷弟的他，二話不說就跑起來，一心一意要找成員哥哥們，跑著跑著竟錯過了製作組設置的指標，一頭熱往山裡跑，更因為誤會了山友的指標是製作組設置的，便一步一步登頂……



成員哥哥們都完成了酷寒實戰訓練，羅人友卻獨自（其實還有跟隨的VJ）完成了登山壯舉，等到方PD等人發覺不對勁時，他已偏離路線，距離目標足足有7.8公里！



方PD只好讓工作人員載他回來，讓他和成員們相見歡。見面的過程也很有趣，羅人友明明和大家打招呼了，卻繞到營地後方再露臉，完全讓人摸不著頭緒！



本來的成員們都很怕生，但幸好羅人友澈底展現了有禮貌的後輩及迷弟模樣，很快擄獲了哥哥們的心！Ravi和金鍾旼特別興奮呢，因為Ravi終於當「哥」了，而金鍾旼被喊「王牌哥哥」。



▼相關片段







此集收視衝上12.8%，已是今年開播以來最好成績。觀眾在網路上表示羅人友真的很有趣、很瘋，但也有人認為這集在東奧職播前後播出，收視才會如此高。

▼下集預告



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