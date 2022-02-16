您已偏离路线！「天然呆」罗人友加入《两天一夜4》莫名奇妙上演独自登山记，收视一举飙上12.8%

您已偏离路线7公里……人友啊，人家要你进行酷寒训练，结果你跑去爬山XD

《两天一夜4》EP.112迎来了新成员，曾演出《哲仁王后》、《月升之江》的罗人友。搞笑的是，罗人友根本「天然呆」，做出了出乎制作组意料之外的行动。



罗人友一头雾水来到指定地点要进行酷寒实战训练，不过漏听了重要指示要找「营地」而非「成员」。根本《两天一夜》小迷弟的他，二话不说就跑起来，一心一意要找成员哥哥们，跑著跑著竟错过了制作组设置的指标，一头热往山里跑，更因为误会了山友的指标是制作组设置的，便一步一步登顶……



成员哥哥们都完成了酷寒实战训练，罗人友却独自（其实还有跟随的VJ）完成了登山壮举，等到方PD等人发觉不对劲时，他已偏离路线，距离目标足足有7.8公里！



方PD只好让工作人员载他回来，让他和成员们相见欢。见面的过程也很有趣，罗人友明明和大家打招呼了，却绕到营地后方再露脸，完全让人摸不著头绪！



本来的成员们都很怕生，但幸好罗人友澈底展现了有礼貌的后辈及迷弟模样，很快掳获了哥哥们的心！Ravi和金钟旼特别兴奋呢，因为Ravi终於当「哥」了，而金钟旼被喊「王牌哥哥」。



▼相关片段







此集收视冲上12.8%，已是今年开播以来最好成绩。观众在网路上表示罗人友真的很有趣、很疯，但也有人认为这集在东奥职播前后播出，收视才会如此高。

▼下集预告



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