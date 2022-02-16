要抓住幽靈的《迷網追兇》今日公開！所有的人各懷著不同目的卻追逐同一目標「幽靈」！

由Disney+原創的新電視劇《迷網追兇》描述為了使從太陽風之中挽救人類的防禦網「GRID」誕生，消失的未知存在「幽靈」相隔了24年而成為殺人魔的共犯再度現身，而人們為了各自不同的目的追逐著幽靈，將帶來懸疑驚悚追擊的作品。

徐康俊所飾演的管理局職員金世河說：「我的任務就是找到那女人。」尋找幽靈是他進入管理局的目標，從他的眼神中也可看出他的執著與懇切。他背後的故事令人好奇，為何賭上了人生也要找到幽靈。而在殺人事件現場目擊了「消失的女人」的重案組刑警鄭清晨（金亞中飾），心中則是有著「為何要出現在我面前」的疑問，於是開始追逐這事件，眼神中充滿了堅定的信念。



總是用完美的撲克臉武裝自己的管理局職員宋語鎮（金武烈飾）心中則是懷疑著「那女人究竟是誰？」，雖然他否定著幽靈的存在，在他被捕捉到的正式報告出爐後，產生了想要完成這段時間大家做不到的事情的反轉野心。另外身分不明的殺人魔金馬陸（金成均飾）則說「光靠我一個人無法面對」，莫名其妙地受到幽靈的庇護，在黑暗中他憤怒的眼神，更令人好奇他的下一步。



雖然大家的理由不同，但卻全部都有同一個目標，也就是那個神祕未知的存在「幽靈」，由李施昤所飾演的幽靈，卻有著一副淒涼的表情，作為本劇的核心人物，她身上所隱藏的故事也將是關鍵看點，今日即將於Disney+公開。



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