韓劇越來越敢拍！《少年法庭》四大實力派互飆演技，探討少年犯們別想為所欲為：預告看完滿肚子氣啊

倒數10天就要首播上線了！由金惠秀、金武烈、李聖旻、李姃垠等4個頂級咖位的演員們合作，光看預告就讓人對新劇《少年法庭》期待萬分～。

「年紀輕輕就犯下罪刑的他們，究竟是十惡不赦的惡人，還是需要救贖的靈魂？」



Netflix 即將在2月25日播出的韓劇《少年法庭》公開了主演們的最新劇照，早先釋出的正式預告也引發熱烈的討論。



本劇講述一個厭惡少年犯而聞名的法官沈銀錫（金惠秀 飾），出任地方法院的「少年法庭」，面對年少罪犯們進行冷酷審判的故事。

▼《少年法庭》正式預告：



【人物簡介】

▼金惠秀飾演聰明且性格粗暴的精英法官「沈銀錫」，厭惡少年犯且總能冷酷地做出判斷，有著「做了傷害別人的事就要接受懲罰」的信念。



▼金武烈飾演少年刑事法庭上的左陪席法官「車太洙」，與沈銀錫信念不同，希望以溫柔的方式對待少年犯。



▼李聖旻飾演資歷18年的首席法官「姜元鍾」，是個在現實與理想中掙扎，充滿野心卻又經常自我矛盾的人物。



▼李姃垠飾演講求效率的首席法官「羅瑾熙」，與沈銀錫有著不同的價值觀，兩人關係極為緊張，埋藏著不為人知的秘密且時常讓人猜不透。



四位都是活躍於大小螢幕，在電視及電影圈都非常搶手的演員們，在這充滿批判性的題材中，又會展現出什麼樣的演技也讓人非常期待！



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