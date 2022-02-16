韓劇越來越敢拍！《少年法庭》四大實力派互飆演技，探討少年犯們別想為所欲為：預告看完滿肚子氣啊

韓劇越來越敢拍！《少年法庭》四大實力派互飆演技，探討少年犯們別想為所欲為：預告看完滿肚子氣啊

韓劇   2022年2月16日   星期三09:00   MiJimin   2

（封面圖源：Netflix《少年法庭》官方海報）

倒數10天就要首播上線了！由金惠秀、金武烈、李聖旻、李姃垠等4個頂級咖位的演員們合作，光看預告就讓人對新劇《少年法庭》期待萬分～。

「年紀輕輕就犯下罪刑的他們，究竟是十惡不赦的惡人，還是需要救贖的靈魂？」
（圖源：Netflix《少年法庭》官方海報）

Netflix 即將在2月25日播出的韓劇《少年法庭》公開了主演們的最新劇照，早先釋出的正式預告也引發熱烈的討論。
（圖源：Netflix《少年法庭》官方海報）

本劇講述一個厭惡少年犯而聞名的法官沈銀錫（金惠秀　飾），出任地方法院的「少年法庭」，面對年少罪犯們進行冷酷審判的故事。

▼《少年法庭》正式預告：

【人物簡介】

▼金惠秀飾演聰明且性格粗暴的精英法官「沈銀錫」，厭惡少年犯且總能冷酷地做出判斷，有著「做了傷害別人的事就要接受懲罰」的信念。
（圖源：Netflix《少年法庭》官方劇照）

▼金武烈飾演少年刑事法庭上的左陪席法官「車太洙」，與沈銀錫信念不同，希望以溫柔的方式對待少年犯。
（圖源：Netflix《少年法庭》官方劇照）

▼李聖旻飾演資歷18年的首席法官「姜元鍾」，是個在現實與理想中掙扎，充滿野心卻又經常自我矛盾的人物。
（圖源：Netflix《少年法庭》官方劇照）

▼李姃垠飾演講求效率的首席法官「羅瑾熙」，與沈銀錫有著不同的價值觀，兩人關係極為緊張，埋藏著不為人知的秘密且時常讓人猜不透。
（圖源：Netflix《少年法庭》官方劇照）

四位都是活躍於大小螢幕，在電視及電影圈都非常搶手的演員們，在這充滿批判性的題材中，又會展現出什麼樣的演技也讓人非常期待！
（圖源：Netflix《少年法庭》官方劇照）

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留言/評論
  • 請不要又在上線隔天就急著"名為心得感想其實又爆雷"了,一個好好的韓流資訊網站已經慢慢變成網友口中的爆雷專業戶也是蠻可悲的 #至於一堆無腦的花癡文就算了
    3小時前
  • 哇！太期待了！
    2小時前
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